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Eğitim KPSS sonuçları açıklandı
Eğitim

KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2022 KPSS sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 14:26:00 - 2022-10-21 14:43:29
KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 18 Eylül tarihinde yapılan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 2 Ekim tarihinde yapılan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada değerlendirmeler sonucunda 2022-KPSS ÖABT Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 46 numaralı sorunun “A” olarak verilen doğru cevabının “B” olarak düzeltilmesine karar verilerek, değerlendirme sürecinin tamamlandığı ifade edildi. Adayların sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceği kaydedildi.

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