KPSS son başvuru günü 2021 ne zaman?

KPSS 2021 başvurularının sonuna gelinmek üzere. Henüz başvurularını gerçekleştirmemiş adaylar, büyük bir merakla 2021 KPSS başvurularının ne zaman biteceğini ve son başvuru gününün ne zaman olduğunu araştırıyor. KPSS başvurusu ne zaman bitecek? 2021 KPSS son başvuru tarihi ne zaman? İşte Lisans KPSS başvuru takvimi