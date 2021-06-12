KPSS son başvuru günü 2021 ne zaman?
KPSS 2021 başvurularının sonuna gelinmek üzere. Henüz başvurularını gerçekleştirmemiş adaylar, büyük bir merakla 2021 KPSS başvurularının ne zaman biteceğini ve son başvuru gününün ne zaman olduğunu araştırıyor. KPSS başvurusu ne zaman bitecek? 2021 KPSS son başvuru tarihi ne zaman? İşte Lisans KPSS başvuru takvimi
KPSS başvuruları her yıl belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından alınıyor. KPSS son başvuru günü ne zaman 2021? ÖSYM KPSS başvuru son gününü açıkladı! KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?
KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos’ta yapılacak. Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başladı!
Başvurular 14 Haziran tarihinde sona erecek.