KPSS sınav giriş belgesi indir | KPSS lisans sınav giriş yeri sorgula:
KPSS lisans ne zaman hangi gün? KPSS lisans sınavına girecek olanlar sınavın hangi gün yapılacağını, sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, KPSS sınav giriş belgeleri nereden alınır?
KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı merak ediliyor. Peki, KPSS ne zaman?
KPSS sınav giriş belgesi indir | KPSS lisans sınav giriş yeri sorgula:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 31 Temmuz'da düzenlenecek 2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.