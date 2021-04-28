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Ekonomi KPSS şartsız personel alımı | Öğretmen Evi personel alımı ne zaman?
Ekonomi

KPSS şartsız personel alımı | Öğretmen Evi personel alımı ne zaman?

Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okul Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okul Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere büro personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, Öğretmen Evi personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 13:42:00 -
KPSS şartsız personel alımı | Öğretmen Evi personel alımı ne zaman?

Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okul Müdürlüğü İŞKUR üzerinden büro personel alım ilanı yayınladı. Yayınladığı personel alım ilanına başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olması şartı aranırken KPSS şartı aranmıyor. Personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar başvurunun ne zaman biteceğini ve nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Öğretmen Evi personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okul Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adayların, 3 Mayıs 2021 tarihine kadar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006009524&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006009524&isyeriTuru=Kamu internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Öğretmen Evi personel alım başvuru şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak

2-Kamu haklarından yoksun olmamak

3- Daha önce sosyal tesislerde en az 3 yıl çalışmış olmak

4- Diksiyon kursu eğitimi almış olmak

5- Konaklama ve seyahat hizmetleri belgesi almış olmak

6- Yönetici asistanlığı belgesi almış olmak

7- Adli sicil kaydı bulunmamak

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