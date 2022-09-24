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Eğitim KPSS sabah oturumu sona erdi
Eğitim

KPSS sabah oturumu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 13:47:00 -
KPSS sabah oturumu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi birinci oturumunda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 120 sorudan oluşan tüm testler için 150 dakika süre verildi.

Sınavın öğleden sonraki oturumu ise saat 14.45'te başlayacak ve adayların saat 14.30'dan sonra binalara girişlerine izin verilmeyecek.

ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

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