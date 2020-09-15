KPSS puanı nasıl hesaplarım?

KPSS’de ortalama puan hesaplaması naslı yapılır? Kamu kurumlarında memur olarak atanmak isteyenler KPSS sınavına girmekte. ÖSYM tarafından 2020 KPSS lisans Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de KPSS lisansalan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi. KPSS genel yetenek, KPSS genel kültür, Eğitim bilimleri sınavı ve 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuçları bekleniyor.

KPSS puan hesaplama

Türtçe 27 net, Matematik 5 net, Genel Kültür 57 net çıkartan adayın elde edeceği puan 87 olacaktır. Genel yetenek 25 doğru, 6 yanlış, Genel Kültür 45 doğru, 9 yanlış olan bir adayın elde edeceği KPSS puanı 85.5 olacaktır.

KPSS lisans kaç net kaç puan getirir?

KPSS lisans sınavına giren adaylar KPSS puan hesaplamalarını merak ediyor. Peki KPSS lisans sınavında kaç net kaç puan getirir? İşte KPSS lisans puan hesaplama.

KPSS lisans sınavında 55 net 70 puan getirirken, 62 net 75 puan getirmekte. KPSS lisans 72 net 80 puan ederken, 84 net ise 85 puan getirecektir. Yine KPSS lisans sınavında 91 net çeken adayın alacağı puan 90 olacaktır.

KPSS önlisans kaç net kaç puan getirir?

35 net ile 70 puan elde edilirken, 58 net ile 80 puan elde edilir.

70 net kaç puan getirir?

KPSS önlisans sınavında 70 net çıkartan adayın alacağı puan 85 olacaktır.

KPSS sınavında 82 net kaç puan getirir?

Sorusu da yine adaylar tarafından sorgulanmakta. KPSS önlisans sınavında 82 net 90 puan getirecektir.

2020-KPSS ÖABT önlisans ortaöğretim DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20 Eylül’de yapılacak. Önlisans mezunlarının gireceği KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de, KPSS Ortaöğretim sınavı da 22 Kasım’da gerçekleştirilecek. Diyanet bünyesinde görev alacakların girmek zorunda olduğu KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ise (DHBT) 27 Aralık'ta yapılacak.