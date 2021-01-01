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Eğitim KPSS ortaöğretim tercihleri ne zamana kadar sürecek?
Eğitim

KPSS ortaöğretim tercihleri ne zamana kadar sürecek?

ÖSYM, milyonlarca memur adayının heyecanla beklediği tercih kılavuzunu internet üzerinden erişime açtı. Sınava katılan adaylar, ÖSYM’nin yayınladığı tercih kılavuzu doğrultusunda ihtiyaç bulunan kurumlara tercihlerini yapabilecek. Peki KPSS ortaöğretim tercihleri ne zamana kadar devam ediyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:15:00 -
KPSS ortaöğretim tercihleri ne zamana kadar sürecek?

KPSS sınavına katılan binlerce memur adayı KPSS tercihlerinin ne zamana kadar devam edeceği merakı içerisindeler. İki gün önce başlayan KPSS tercihleri 7 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde adaylar tercihlerini kolayca yapabilecek.

 

ÖSYM tercih tarihlerini şu şekilde duyurdu:

 

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna saat 11.45'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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