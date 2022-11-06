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Eğitim KPSS ortaöğretim soruları kolay mıydı zor muydu?
Eğitim

KPSS ortaöğretim soruları kolay mıydı zor muydu?

2022 KPSS ortaöğretim 6 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınava girenler ise yapılan yorumları araştırmaya başladı. Peki, KPSS nasıldı zor muydu?

Yeniakit Publisher
2022-11-06 12:55:00 -
KPSS ortaöğretim soruları kolay mıydı zor muydu?

2022 KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım Pazar günü gerçekleşti. 130 dakika süren sınavın ardından pek çok kişi 'Sınav zor mu kolay mıydı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

KPSS ortaöğretim soruları kolay mıydı zor muydu?

KPSS ortaöğretim sona erdi. Sınavın ardından bu kez adaylar soruların zor mu kolay mı olduğunu araştırmaya başladı. KPSS ortaöğretim sınavına ilişkin yapılan yorumlara bakıldığında kimi soruların kolay kimi ise bir hayli zor olduğunu ifade ediyor. Eğitimciler ise zorluk kavramının öğrencinin sınava hazırlık sürecindeki çalışmasıyla ilgili olduğunu ifade ediyor.

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