KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarı açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim 6 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar ise ÖSYM'nin soru ve cevap anahtarını ne zaman açıklayacağını araştırmaya başladı.
Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim 6 Kasım Pazar günü tamamlandı. Şimdi ise gözler soru ve cevap anahtarlarına çevrildi. Peki, sorular ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim soru ve cevap anahtarı açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sınavı soru ve cevap anahtarı henüz açıklanmadı. Genellikle ÖSYM sınavlar tamamlandıktan birkaç saat sonra soru ve cevap anahtarlarını yayımlıyor. Sorular açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan KPSS ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022'de ilan edilecek.