KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?
Merakla beklenen KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Sınava girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sınavına girenler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim 6 Kasım Pazar günü gerçekleşti. 208 sınav merkezinde, 3 bin 460 bina ve 59 bin 770 salonda uygulanan sınavda, emniyet görevlisi dahil 168 bin 656 sınav görevlisi yer aldı.
Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.
Sınav sonucu 1 Aralık 2022’de ilan edilecek. Sınav sonuçları ÖSYM’nin sonuç sayfasından ilan edilecek.
Eğitim
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