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Eğitim KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? | KPSS ortaöğretim sonuçları
Eğitim

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? | KPSS ortaöğretim sonuçları

KPSS ortaöğretim sonuç ekranı | Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? | KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? | KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:43:00 -
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? | KPSS ortaöğretim sonuçları

KPSS ortaöğretim sonuç ekranı | Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonucu ne zaman açıklanır?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? | KPSS ortaöğretim sonuçları

KPSS ortaöğretim oturumun ardından adaylar sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. Sınava giren ve kamuda çalışmak isteyenler sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020'de açıklanacak.

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