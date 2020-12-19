  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren adaylar tarafından merak edilir. KPSS ortaöğretim sınavı ile birlikte lise mezunu adaylar kamu kuruluşlarında memur olabiliyor. İki yılda bir düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı geçtiğimiz kasım ayı içerisinde yapılmıştı. Peki, KPSS Ortaöğretim 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:07:00 -
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM KPSS sonuçları için sınava giren binlerce aday cevap arıyor. 22 Kasım’da yapılan sınavın ardından günlerdir yapılan araştırmalara ilişkin ÖSYM duyurusu gelmişti.

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık tarihinde açıklanacak.

Ancak yaşanan corona virüsü pandemisi sebebiyle ÖSYM takvimde bulunan yedi sınavın ertelendiğini duyurdu. ÖSYM'nin iş yükünün azalmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının da erken açıklanması gündeme geldi. ÖSYM bu sene yaptığı bazı sınavları belirlenen tarihten önce duyurmuştu.

Nereden duyurulacak?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var
Dünya

Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil şehit oldu.

Trump deşifre oldu! ABD karıştı
Dünya

Trump deşifre oldu! ABD karıştı

Hollandalı bir hacker, ABD Başkanı Trump'ın Twitter şifresini 5. denemesinde doğru tahmin ederek hesaba erişim sağladı. Hollandalı savcılar,..
Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı
Gündem

Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı

Koronavirüsün vücutta hangi etkilere neden olduğu hala en çok merak edilen konulardan biri. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay