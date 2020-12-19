ÖSYM KPSS sonuçları için sınava giren binlerce aday cevap arıyor. 22 Kasım’da yapılan sınavın ardından günlerdir yapılan araştırmalara ilişkin ÖSYM duyurusu gelmişti.

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık tarihinde açıklanacak.

Ancak yaşanan corona virüsü pandemisi sebebiyle ÖSYM takvimde bulunan yedi sınavın ertelendiğini duyurdu. ÖSYM'nin iş yükünün azalmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının da erken açıklanması gündeme geldi. ÖSYM bu sene yaptığı bazı sınavları belirlenen tarihten önce duyurmuştu.

Nereden duyurulacak?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.