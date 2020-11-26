Kamuda çalışmak isteyenler KPSS’ye giriyor. Son olarak 22 Kasım’da Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu yapıldı. Sınav, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenlendi. Sınava giren adaylar 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testlerini yaptı. Adaylar KPSS ortaöğretim sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2020-KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım Pazar günü yapıldı. 23 Kasım Pazartesi günü ise sınav sorularının ve cevap anahtarının yüzde 10’u 10 gün için erişime açıldı. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020’de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. . Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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