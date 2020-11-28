200 KPSS ortaöğretim sonuçları | 22 Kasım Pazar günü Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu yapıldı. 2020 KPSS ortaöğretim oturumu sınav soru ve cevaplarının yüzde 10’u on günlüğüne erişeme açıldı. Puanları hesaplamaya çalışan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?

2020 KPSS ortaöğretim oturumuna katılan adaylar sonuçlar ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Kamuda çalışmak isteyen ve bu doğrultuda sınava girenler sonuçların açıklanacağı tarihin ÖSYM tarafından ilan edilip edilmediğini araştırıyor. 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020’de açıklanacak.

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