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Eğitim KPSS ortaöğretim sonuçları | 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sonuçları | 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? | 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? | KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman? | KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-19 10:43:00 -
KPSS ortaöğretim sonuçları | 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuç ekranı | 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da salgın tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim sonuçları | 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

22 Kasım’da gerçekleşen sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık Perşembe günü açıklanacak.

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