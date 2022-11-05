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Eğitim KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta? KPSS ortaöğretim kaç soru kaç dakika?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta? KPSS ortaöğretim kaç soru kaç dakika?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim, 6 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Sınava girecek olanlar ise sınav başlangıç saatini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-05 15:27:00 -
KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta? KPSS ortaöğretim kaç soru kaç dakika?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Peki, sınav saat kaçta başlayacak?

KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta? KPSS ortaöğretim kaç soru kaç dakika?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım Pazar günü yapılacak. Sınava 1 milyon 180 bin 345 katılım sağlaması bekleniyor. Sınav, 208 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

TC kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

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