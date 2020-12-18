Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen lise mezunu adayların kasım ayında girdiği sınavın ardından KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, merak ediliyor. ÖSYM'nin sınavın ardından soruları paylaşması ile KPSS ortaöğretim sonuçları hakkında fikirm sahibi olan adaylar, bu konuda ÖSYM'den gelecek yeni açıklamaları takip ediyor.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin yayımladığı 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan bilgiye göre KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Ancak pandemi nedeniyle pek çok sınavın ertelenmesinin ardından ÖSYM'nin iş yükü azalırken, KPSS ortaöğretim sonuçlarının belirtilenden daha erken bir tarihte açıklanması gündemde.

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sonuçlarını diğer sınav sonuçlarında olduğu gibi Sonuç sayfasından adaylarla paylaşacak. Adaylar KPSS ortaöğretim sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamasından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.