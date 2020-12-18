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Eğitim KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020 ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları için ÖSYM'nin açıkladığı tarih yaklaşıyor. Kasım ayında yapılan sınava girerek memur olmayı bekleyen adaylar KPSS ortaöğretim sonuçları için beklemeye devam ediyor. 2020 Sınav Takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih gözleniyor. KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:15:00 -
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman açıklanacak?

Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen lise mezunu adayların kasım ayında girdiği sınavın ardından KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, merak ediliyor. ÖSYM'nin sınavın ardından soruları paylaşması ile KPSS ortaöğretim sonuçları hakkında fikirm sahibi olan adaylar, bu konuda ÖSYM'den gelecek yeni açıklamaları takip ediyor.

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin yayımladığı 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan bilgiye göre KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Ancak pandemi nedeniyle pek çok sınavın ertelenmesinin ardından ÖSYM'nin iş yükü azalırken, KPSS ortaöğretim sonuçlarının belirtilenden daha erken bir tarihte açıklanması gündemde.

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sonuçlarını diğer sınav sonuçlarında olduğu gibi Sonuç sayfasından adaylarla paylaşacak. Adaylar KPSS ortaöğretim sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamasından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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