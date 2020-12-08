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Eğitim KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları merak ediliyor. 22 Kasım’da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuç açıklanma tarihi merak ediliyor. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 19:19:00 - 2020-12-08 19:21:13
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman açıklanacak?

Kamu personeli iş başvurusunda bulunacaklar KPSS sonuçlarını merak ediyor. KPSS önlisans sınav sonuçların açıklanmasıyla birlikte şimdi de gözler 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarında. 

22 Kasım 2020 tarihinde yapılan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u 23 Kasım’da açıklanmıştı. KPSS sorularının açıklanmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim sınavında kaç puan aldığını merak eden adaylar için KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık’ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

 

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