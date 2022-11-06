KPSS ortaöğretim sınavı kaç dakika saat kaça kadar sürecek?
2022 KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başladı. Sınava girenleri merak edenler ise 'Sınav saat kaçta bitecek?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. KPSS sınavı kaç dakika sürüyor?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim 6 Kasım Pazar günü gerçekleştiriliyor. Peki, sınav kaç dakika sürüyor?
KPSS ortaöğretim sınavı kaç dakika saat kaça kadar sürecek?
Sınav, 208 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. Sınav 12.25'te sona erecek.
KPSS sonuçları nereden öğrenilir?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu senede ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.