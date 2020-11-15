ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınava katılım sağlayacak olan binlerce aday KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte KPSS ortaöğretim sınavı hakkında merak edilenler..

KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgesi nasıl sorgulanır?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygun "Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." açıklamasında bulundu.

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek ve Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.