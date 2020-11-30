KPSS ortaöğretim sınav sonucu açıklandı mı? 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları
Ortaokul ve lise mezunlarının iki yılda bir girdiği KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım’da yapıldı. Kamu personeli alım başvurusunda bulunacak adaylar KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarına göre tercihlerde bulunacak. Peki ÖSYM 2020-KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 ortaöğretim sınav sonucu ne zaman açıklanır? İşte detaylar.
ÖSYM üzerinden başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında yapılan 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım'da tamamlandı. KPSS ortaöğretim sınavına giren binlere aday ÖSYM’den gelecek KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı haberini bekliyor. Peki 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık tarihinde sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanacak.
ÖSYM KPSS sınav takvimi
KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz arasında alındı. ÖSYM’nin sitesinde yer alan bilgiye göre geç başvuru günleri (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, (ÖABT) 22-23 Temmuz’da sona erdi.
2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de gerçekleştirildi. 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de tamamlandı. KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de, KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapıldı.
DHBT sınavı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev alacak imam, müezzin-kayyım, din görevlisi ve diğer diyanet personelinin gireceği KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta yapılacak.