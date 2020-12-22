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Eğitim KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 19:15:00 -
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları için heyecan dorukta. Yurt genelinde binlerce adayın ter döktüğü sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Konuyla ilgili olarak öğrenciler ise KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekken konuya dair beklenen tarih açıklaması ÖSYM takvimi ile bildirilmişti. Buna göre; sonuçların 24 Aralık tarihinde erişime açılması bekleniyor.

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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