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Eğitim KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu: KPSS ortaöğretim sonuç tarihi...

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:36:00 -
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamuda personel olmak isteyen vatandaşlar KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz haftalarda soru ve cevapların da erişime açılması, öğrencilerin ortaöğretim sonuçları için heyecanını iki kat arttırdı.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

 

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