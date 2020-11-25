Kamu kurumlarında memur olarak atanmak isteyen ortaöğretim-lise mezunları iki yılda bir gerçekleştirilen ÖSYK KPSS sınavına girdi. Atanmak için KPSS ortaöğretim sınavında ter döken adayları şimdi de KPSS sonucu heyecanı sardı.

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından 24 Aralık açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.