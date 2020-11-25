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Eğitim KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ortaöğretim mezunlarının girdiği KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım’da ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. İki yıl ara ile gerçekleştirdiği için yoğun bir katılımın söz konusu olduğu 2020 KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmekte. Peki KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuç tarihi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:31:00 - 2020-11-25 17:32:01
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu kurumlarında memur olarak atanmak isteyen ortaöğretim-lise mezunları iki yılda bir gerçekleştirilen ÖSYK KPSS sınavına girdi. Atanmak için KPSS ortaöğretim sınavında ter döken adayları şimdi de KPSS sonucu heyecanı sardı. 

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından 24 Aralık açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

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