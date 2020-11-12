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Eğitim KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Eğitim

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından 22 Kasım’da yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınav yerleri merak ediliyordu. KPSS ortaöğretim sınavına girecek adaylar ÖSYM’den gelen son dakika haberiyle gözlerini bir kez daha ÖSYM AİS sayfasına çevirdi. Zira ÖSYM KPSS 2020 ortaöğretim sınav giriş belgelerinin açıklandığını duyurdu. Peki KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta? İşte KPSS 2020 ortaöğretim sınav yerleri.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:21:00 - 2020-11-12 14:22:43
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir." açıklamasında bulundu. 

KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta?

ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da yapılacak. Sınavda memur adaylarına 60 adet genel yetenek ve 60 adet genel kültür sorusu sorulacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

 

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