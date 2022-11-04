KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan adaylar ‘Sınav giriş belgesi nereden indirilir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi indir

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra sınav binasına adaylar alınmayacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ‘ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle indirebiliyorlar.

Sınav sonucu ise 1 Aralık 2022’de ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden ilan edilecek.

Nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

TC kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav çalışmalarının büyük titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na girecek tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.

ÖSYM'den saat uyarısı

ÖSYM Başkanlığı, pazar günü gerçekleştirilecek 2022-KPSS Ortaöğretim için adaylara uyarılarda bulundu. 2022-KPSS Ortaöğretim için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatılan açıklamada, sınav yerel saate göre yapılacağından Lefkoşa'da ise saat 09.00'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

Adayın, sınava girebilmesi için giriş belgesine ek olarak fotoğraflı nüfus cüzdanını, kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe ve mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir." ifadesine yer verildi.