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Eğitim KPSS ortaöğretim puanı ile hangi meslekler tercih edilir?
Eğitim

KPSS ortaöğretim puanı ile hangi meslekler tercih edilir?

ÖSYM tarafından 22 Kasım tarihinde düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları bugün açıklandı. Puanlarını öğrenme heyecanı içerisine giren adaylar hangi meslekleri tercih edeceklerini araştırmaya başladılar. Peki Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim puanı ile hangi meslekler tercih edilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:19:00 -
KPSS ortaöğretim puanı ile hangi meslekler tercih edilir?

ÖSYM tarafından 22 Kasım tarihinde düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları bugün açıklandı. Puanlarını öğrenme heyecanı içerisine giren adaylar hangi meslekleri tercih edeceklerini araştırmaya başladılar. Peki Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim puanı ile hangi meslekler tercih edilir?

2020 KPSS baraj puanı kaç olarak belirlenmişti?

2020 senesinden bu yana ÖSYM kararı ile KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavları için baraj puanı uygulanmıyor. Malum olduğu üzere KPSS Ortaöğretim sınavı her sene değil, 2 senede bir oluyor. KPSS Ortaöğretim atamaları sınırlı sayıda olduğundan dolayı taban puanları da doğal olarak yüksek oluyor. Daha önceki atamalara göz attığımız atamana puanlarının en düşüğü 70 puandır.

KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlıyor?

KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM’nin tercih kılavuzunu yayımlanması bekleniyor.

KPSS Ortaöğretim atama puanları

Ahşap Teknolojisi

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 85.79

Anestezi

Alım Sayısı: 85

En Düşük Atama Puanı: 81.82

Aşçı

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 84.24

Bilişim Teknolojisi

Alım Sayısı: 6

En Düşük Atama Puanı: 86.94

Çevre Sağlığı

Alım Sayısı: 5

En Düşük Atama Puanı: 75.64

Diş Protez

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 81.64

Elektrik Teknolojileri

Alım Sayısı: 30

En Düşük Atama Puanı: 82.32

El Sanatları Teknolojileri

Alım Sayısı: 2

En Düşük Atama Puanı: 70.77

Hayvan Bakıcısı

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 76.29

Harita Tapu Kadastro

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 83.06

Hemşire

Alım Sayısı: 3 Bin 577

En Düşük Atama Puanı: 79.705

Hizmetli

Alım Sayısı: 4

En Düşük Atama Puanı: 95.09

İlk ve Acil Yardım

Alım Sayısı: 2 Bin 23

En Düşük Atama Puanı: 77.35

İnşaat Teknolojileri

Alım Sayısı: 1

En Düşük Atama Puanı: 76.50

Kaloriferci

Alım Sayısı: 3

En Düşük Atama Puanı: 86.31

 

 

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