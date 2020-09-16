Kamu kurumlarının iş başvurusunda bulunacak adayların gireceği KPSS sınavları devam ediyor. ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapılırken, ÖSYM 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül’de gerçekleştirildi. İki yılda bir ortaöğretim mezunlarının girdiği KPSS ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak. KPSS ortaöğretim sınavına girecek adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden sorular. sorulacaktır. KPSS ortaöğretim sınavının süresi 130 dakika olarak belirlendi.

KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman?

KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman başlayacak? KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman sona erecek? Soruları ortaokul ve lise mezunu adayların KPSS ortaöğretim sınav başvurusunda bulunacaklar tarafından merak ediliyor. ÖSYM KPSS takvimine göre, 2020 KPSS otaöğretim sınavına başvurular 15 Eylül’de başladı. KPSS ortaöğretim sınavında son başvuru tarihi ise 30 Eylül 2020.

KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim başvurusunda bulunacak adaylar, ÖSYM AİS yani Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve ÖSYM şifresi üzerinden KPSS ortaöğretim başvurusunda bulunabilecekler.

KPSS başvurusu nereden nasıl yapılır?

ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş yaptıktan sonra TC kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. İsterseniz e devlet ile giriş diyerek e-devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Daha önce şifreniz yoksa e-devlet ile kayıt ol diyerek kayıt e devlete kayıt olabilirsiniz.

Sistemi giriş yaptıktan sonra başvuru sürecindekiler kısmından 2020 KPSS ortaöğretime tıklayınız. Açılan pencerede kimlik bilgilerinizin geldiğini göreceksiniz. Kimlik bilgileriniz size aitse sonraki adım denilir. Sonraki adımda da adres ve iletişim bilgileriniz geliyor. Daha sonraki kısımda ise eğitim bilgileri. Bilgiler size aitse sonraki adım diyerek devam edebilirsiniz. Sonraki adımda da sınavailişkin bilgiler yer almakta. İki tane sınav merkezi tercihi yapmamız gerekiyor. Sınav merkezi tercihi birbirinden farklı olmak zorundadır. Aynı ilde farklı ilçe olabilir. Sonra soru bir kamu kurum ve kuruluşuna çalışma durum olup olmadığına ilişkin. Bunu işaretlemek zorunda değilsiniz. sonrasında ise ‘Kılavuz koşullarını okudum kabul ediyorum’ diyerek sonraki adım diyebilirsiniz. Şehit gazi yakınlığı kısımını da doldurduktan sonra, sonrasında oturum seçimi ekranı gelecektir. Zaten KPSS ortaöğretim bilgileri yer alıyor otomatik olarak seçilmiş tek oturum. Sağlık durumu, engel durum yoksa başvurunuza devam edebilirsiniz. En son olarak önizlemeli onaylayabilirsiniz. O kısmı okuduktan sonra başvuru kontrol ve önizleme diyerek başvuru bilgilerinizi son olarak gözden geçirebilirsiniz. Bilgilerinizde herhangi bir yanlışlık yoksa onayla diyerek KPSS ortaöğretim başvurumuzu tamamlamış olursunuz. KPSS ortaöğretim başvurusu için tıklayınız.

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?

15-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2020 KPSS ortaöğretim başvurularına ilişkin ücretin ne kadar olduğu da yine KPSS ortaöğretim adayları tarafından sorgulanmakta. ÖSYM 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücretini 80 TL olarak belirledi. Peki KPSS ortaöğretim başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

ÖSYM KPSS ortaöğretim başvurusunda bulunacak adaylar 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav ücretinin yatırılacağı bankalar:

KPSS ortaöğretim sınavı için HES kodu nasıl alınır?

Koronavirüsle mücadele kapsamında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda HES kodu alma zorunluluğu getirilmişti. KPSS sınavına girecek adaylar Hayat Eve Sığar uygulası kapsamında SMS ya da e devlet üzerinden HES kodu alınmakta. E devlet HES kodu almak için tıklayınız.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de, Diyanet Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den edinilen resmi bilgilere göre KPSS genel yetenek-genel kültür, KPSS alan bilgisi sınavı, KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları, 22 Ekim tarihinde erişime açılacak. ÖSYM KPSS sonuçları için tıklayınız