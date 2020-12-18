KPSS Ortaöğretim alımları ne zaman?
KPSS ortaöğretim sınavı ile ilgili ÖSYM'den müjdeli haber geldi. KPSS sınavına girerek aldıkları puanları merak eden adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, KPSS Ortaöğretim alımları ne zaman?
KPSS ortaöğretim sonuçları için beklemeye devam ediyor. 2020 Sınav Takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 Perşembe günü ÖSYM Sonuç sayfasından adayların erişimine açılacak.
KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı
KPSS Ortaöğretim soru cevap anahtarı ise henüz yayımlanmadı. Sınav tamamlandıktan sonra soru cevap anahtarının ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. Soru cevap anahtarı yayınlanınca haberimize eklenecektir.
Branş sıralamaları ne zaman belli olacak?
KPSS 2020 ortaöğretim oturumuna ait branş sıralamasının ne zaman erişime açılacağı henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
Branş bazında sıralamalar adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulacak. Adaylar, aynı alanda sınava giren diğer kişilerle kıyaslayarak, başarı durumlarını değerlendirebilecek.