KPSS ortaöğretim 70 80 puanla nereye girilir?
2022 KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Sınava girenler ise kaç puanla nereye yerleşebileceklerini araştırmaya başladı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler KPSS ortaöğretim sınavına girdi. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar yaklaşık puanlarını hesaplamaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim kaç puanla nereye yerleşilir?
KPSS ortaöğretim 70 80 puanla nereye girilir?
KPSS ortaöğretim sonuçları 6 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Sonuçlar 1 Aralık 2022'de ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından taban puanlar ilan edilecek. Böylece adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
İlk ve Acil Yardım En Düşük Atama Puanı: 77.35
Anestezi En Düşük Atama Puanı: 81.82
Çevre Sağlığı En Düşük Atama Puanı: 75.64
Harita Tapu Kadastro En Düşük Atama Puanı: 83.06
Diş Protez En Düşük Atama Puanı: 81
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