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Eğitim KPSS önlisans tercih yapılacak yerler
Eğitim

KPSS önlisans tercih yapılacak yerler

KPSS önlisans tercih kılavuzu | Merakla beklenen haber geldi. KPSS 2020/2 tercih kılavuzu açıklandı. Peki, KPSS önlisans kadro ve pozisyonları neler? | KPSS önlisans kadroları | KPSS önlisans tercih kadroları

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:58:00 -
KPSS önlisans tercih yapılacak yerler

KPSS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar 30 Aralık Çarşamba günü itibariyle tercih yapmaya başladı. Tercih işlemleri 7 Ocak 2021 saat 23.59’da sone erecek. İşlemler ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Peki, önlisans tercih yerleri hangileri?

KPSS önlisans tercih yapılacak yerler

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır” denildi.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

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