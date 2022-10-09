KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuç tarihi
9 Ekim Pazar günü 2022 KPSS ön lisans sınavı gerçekleşti. Sınava giren ve önceki KPSS oturumlarına katılanlar sonuçların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanır?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler KPSS sınavına giriyor. Son olarak KPSS ön lisans sınavı gerçekleşti. Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuç tarihi
KPSS lisans, KPSS alan bilgisi, KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022'de açıklanacak.
2022 KPSS ön lisans sonuçları ise 3 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak.