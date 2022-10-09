9 Ekim Pazar günü KPSS ön lisans sınavı gerçekleşti. Sınava girenler ise soru kitapçığını araştırmaya başladı. ÖSYM merakla beklenen soru kitapçığını yayımladı.

KPSS ön lisans soru ve cevap kitapçığı açıklandı mı? KPSS ön lisans soruları indir!

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans Sınavı’na ait (2022-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 09 Ekim 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 19 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz" denildi.

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