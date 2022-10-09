KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Sınava girenler ise soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, KPSS soruları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu 9 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. KPSS ön lisans sınavına girenler soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Konu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Ancak akyam saatlerinde soru ve cevap anahtarının yayımlanması bekleniyor.