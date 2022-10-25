2022 KPSS önlisans sınavı 9 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Sınava girenler ise gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

2022 KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak.

KPSS önlisans sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından adaylar “sonuc.osym.gov.tr” adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgilerini girdikten sonra veya e-Devlet üzerinden şifrelerini girerek sorgulama işlemlerini yapabilecek.

KPSS ön lisans puanı nasıl hesaplanıyor?

KPSS puan hesaplamasına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır" denildi.