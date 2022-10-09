KPSS ön lisans kolay mıydı zor muydu?
KPSS ön lisans soruları nasıldı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu tamamlandı. Sınava girenler ise sorularla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, KPSS ön lisans soruları nasıldı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu 9 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Peki, sorular zor mu kolay mıydı?
KPSS ön lisans kolay mıydı zor muydu?
KPSS ön lisans sınavında adaylara 120 soruldu ve 130 dakika süre verildi. Sınava girenlerin kimisi soruların kolay olduğunu vurgularken kimi ise bir hayli zorlandıklarını ifade ediyor.