KPSS 2022 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 2 Ekim Pazar günü gerçekleşti. Peki, soru ve cevap anahtarları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarı | KPSS ÖABT soruları zor muydu kolay mıydı?

ÖABT kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.

Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenlikleri testlerinde ise adayların 75 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanındı.

KPSS soru ve cevap anahtarı henüz açıklanmadı. Sınavın tüm oturumları tamamlandığında yayımlanması bekleniyor.

Sınav yorumlarına bakıldığında kimi aday sorularının kolay olduğunu kimi ise soruların zorlu olduğunu ifade ediyor.