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Eğitim KPSS nitelik kodu ne demektir?
Eğitim

KPSS nitelik kodu ne demektir?

ÖSYM tarafından KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak aday yerleştirme tercihleri başladı. KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlanması ile adaylar, tercih kılavuzundaki aranan nitelikler kısmında yer alan kodların açılımını merak ediyor. KPSS nitelik kodu ne demektir? KPSS nitelik kodu ne işe yarıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 00:17:00 -
KPSS nitelik kodu ne demektir?

ÖSYM tarafından KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak aday yerleştirme tercihleri başladı. KPSS kılavuzunda yer alan 4421, 4429, 4431, 4453, 6514, 7113, 7257 nitelik kodları nedir?

KPSS nitelik kodu ne demektir?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

7113 nitelik kodu: İngilizce bilme şartını taşır.

4421 nitelik kodu: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi ve İdari Bilimler Programları, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının birinden mezun olmak.

4429 nitelik kodu: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.

4431 nitelik kodu: İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama lisans programlarının birinden mezun olmak.

4453 nitelik kodu: Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye.

6519 nitelik kodu, KPSS Tercih Kılavuzu'nda istenilen sınıftaki sürücü belgesine en az (5) yıldır sahip olma şartı taşımak anlamına gelmektedir.

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