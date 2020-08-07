KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS önlisans KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman?

2020 KPSS başvurusu nasıl yapılacak? KPSS 2020 başvuruları başladı mı? KPSS başvurusunda son gün ne zaman? İşte ÖSYM 2020 KPSS başvuru kılavuzu…

Kamuda memur olmak isteyenlerin gireceği KPSS lisan, ortaöğretim ve KPSS önlisans sınavı için geri sayım sürerken, KPSS sınavına girecek adaylar, 2020 KPSS başvuru tarihlerini merak ediyor. KPSS 2020 sınavını gerçekleştirecek olan ÖSYM 2020 KPSS sınav takvimini yayınladığı 2020-KPSS kılavuzu ile açıkladı. ÖSYM’nin açıkladığı KPSS 2020 kılavuzuna göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans-Alan Bilgisi Testi sınavı 12-13 Eylül'de yapılacak. 2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS Alan Bilgisi sınavı ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı için başvurular 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.

KPSS 2020 sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS 2020 Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek.

KPSS 2020 Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmen olmak isteyenlerin gireceği KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı da 20 Eylül’de gerçekleşecek.

2020 KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da gerçekleştirilecek.

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta yapılacak.

2020 KPSS ücreti ne kadar?

Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumu ve Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar sınav başına 80 TL yatırması gerekiyor. ÖABT için de sınav ücreti 80 TL. Alan Bilgisi Testleri için ise sınav ücreti her bir oturum için 55 TL olarak ÖSMY tarafından belirlendi.

KPSS başvuruları nasıl yapılacak? KPSS sınavına girecek adaylar KPSS başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri vasıtasıyla şahsi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılmakta.