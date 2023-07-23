KPSS maratonu başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa’da uygulanacak oturumlar için 3 bin 576 bina, 70 bin 123 salon ayrıldı. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10:15’te, Eğitim Bilimleri oturumu öğleden sonra 14:45’te uygulanacak. Adaylar, sabah oturumlarına saat 10:00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarına ise saat 14.30’dan sonra alınmayacak. Sınava girenlere Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde 60 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. Eğitim Bilimleri testinde ise 80 sorunun 100 dakika içerisinde yanıtlanması istenecek.

1 MİLYONA YAKIN ADAY

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un paylaştığı rakamlara göre, bugün başlayan KPSS maratonuna katılmak için 924 bin 168 aday başvuru yaptı. Bu adayların 572 bin 20’sinin öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılması bekleniyor. 29-30 Temmuz’da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına 85 bin 236 aday, 6 Ağustos’ta uygulanacak ÖABT’ye ise 452 bin 658 aday başvurdu.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Sınav merkezlerinde güvenliği sağlamak için hazır bulunacak olan emniyet görevlileri dahil 178 bin 352 personel görev yapacak. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartı istenen kriterlere uygun olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.



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