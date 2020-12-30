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Eğitim KPSS lisans tercih yapılacak alanlar
Eğitim

KPSS lisans tercih yapılacak alanlar

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu açıklandı. Sınava giren adaylar tercihlerin ne zaman nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, KPSS lisans hangi alanlarda tercih yapabilecek? | KPSS lisans kadro ve pozisyonları

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:34:00 -
KPSS lisans tercih yapılacak alanlar

KPSS tercih yapılacak alanlar | KPSS 2020/2’ye giren adaylar uzun zamandır tercih kılavuzunu bekliyordu. Beklenen kılavuz ÖSYM tarafından 30 Aralık Çarşamba günü yayınlandı. Lisans mezunları tercih yapacakları kadro ve pozisyonları merak ediyor. Peki, KPSS lisans mezunları hangi kadrolarda tercih yapabilir?

KPSS lisans tercih yapılacak alanlar

KPSS tercihleri 30 Aralık Çarşamba günü başladı. Tercih işlemleri 7 Ocak saat 23.59’da sona erecek. İşlemler ÖSYM Aday İşlemleri web sitesi üzerinden yapılıyor. Adaylar sisteme TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabiliyor.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar şöyle:

LİSTENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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