KPSS lisans tercih yapılacak alanlar
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu açıklandı. Sınava giren adaylar tercihlerin ne zaman nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, KPSS lisans hangi alanlarda tercih yapabilecek? | KPSS lisans kadro ve pozisyonları
KPSS tercih yapılacak alanlar | KPSS 2020/2’ye giren adaylar uzun zamandır tercih kılavuzunu bekliyordu. Beklenen kılavuz ÖSYM tarafından 30 Aralık Çarşamba günü yayınlandı. Lisans mezunları tercih yapacakları kadro ve pozisyonları merak ediyor. Peki, KPSS lisans mezunları hangi kadrolarda tercih yapabilir?
KPSS lisans tercih yapılacak alanlar
KPSS tercihleri 30 Aralık Çarşamba günü başladı. Tercih işlemleri 7 Ocak saat 23.59’da sona erecek. İşlemler ÖSYM Aday İşlemleri web sitesi üzerinden yapılıyor. Adaylar sisteme TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabiliyor.
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Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar şöyle: