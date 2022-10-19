Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler KPSS'ye girdi. Şimdi ise gözler sonuç takvimine çevrildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

KPSS lisans sonuçları nereden nasıl öğrenilir? 2022 KPSS lisans sonuçları:

KPSS lisans sınavı 24-25 Eylül'de gerçekleştirildi. Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2 Ekim'de, KPSS önlisans sınavı ise 9 Ekim'de yapıldı. Şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanıldı. 2022 KPSS lisans, alan bilgisi ve ÖABT sonuçları 21 Ekim Cuma günü ilen edilecek. KPSS ön lisans sınavı sonuçları ise 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi yani AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.