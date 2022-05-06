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Eğitim KPSS lisans başvuru tarihi: 2022 KPSS lisans alan bilgisi, genel yetenek genel kültür sınavı ne zaman?
Eğitim

KPSS lisans başvuru tarihi: 2022 KPSS lisans alan bilgisi, genel yetenek genel kültür sınavı ne zaman?

KPSS lisans alan bilgisi sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS 2022 sınavının ne zaman yapılacağı binlerce memur adayı tarafından oldukça merak konusu oldu. KPSS sınavına hazırlananan adaylar KPSS 2022 lisans alan bilgisi, KPSS genel kültür ve genel yetenek sınavı ile ÖABT sınavı başvuru tarihlerini araştırıyor. 2022 KPSS önlisans ve lisans başvuruları ve sınav tarihi ne zaman olduğunu haberimizde sizlere sunuyoruz. KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS lisans alan bilgisi, genel yetenek genel kültür, ÖABT sınavı başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-06 12:16:00 - 2022-05-06 12:19:45
KPSS lisans başvuru tarihi: 2022 KPSS lisans alan bilgisi, genel yetenek genel kültür sınavı ne zaman?

2022 KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak? Sorusuna cevap ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden geldi. KPSS 2022 lisans başvuru tarihleri aşağıda yer almakta. 2022 KPSS lisans başvuru tarihleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

2022 KPSS lisans alan bilgisi sınav ve başvuru tarihi 1. Gün

2022 KPSS lisans tarihi: 06.08.2022

2022 KPSS lisans alan bilgisi başvuru tarihi: 24.05.2022 - 06.06.2022

2022 KPSS lisans alan bilgisi sonuç tarihi: 02.09.2022

2022 KPSS lisans alan bilgisi sınav ve başvuru tarihi 1. Gün

2022 KPSS lisans alan bilgisi 2 sınav tarihi: 07.08.2022

2022 KPSS lisans alan bilgisi başvuru tarihi: 24.05.2022 - 06.06.2022

2022 KPSS lisans alan bilgisi sınav sonuçları açıklanma tarihi: 02.09.2022

2022-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür-eğitim bilimleri sınavı ne zaman?

2022 KPSS lisans genel yetenek-genel kültür-eğitim bilimleri sınav tarihi: 31.07.2022

2022 KPSS lisans genel yetenek-genel kültür-eğitim bilimleri başvuru tarihi: 24.05.2022 - 06.06.2022

2022 KPSS lisans genel yetenek-genel kültür-eğitim bilimleri sonuç tarihi: 02.09.2022

2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman, başvuru ne zaman başlayacak?

2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT sınav tarihi: 14.08.2022

2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT başvuru tarihi: 24.05.2022 - 06.06.2022

2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT sınav sonuçları açıklanma tarihi: 02.09.2022

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