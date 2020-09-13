KPSS heyecanı devam etti
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1. oturumu sona erdi.
ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılan sınavda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testleri uygulandı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerin alındığı sınav, saat 10.15’te başladı ve adaylara 120 soru için 150 dakika süre verildi. Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Alan Bilgisi 2. oturumu da sona erdi. KPSS Alan Bilgisinin 3. oturumu bugün saat 10.15’te başlayacak.