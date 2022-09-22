KPSS geç başvuru nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? KPSS geç başvuru ücreti 2022 ne kadar?

KPSS Ortaöğretim başvurularını kaçıran adaylar ÖSYM tarafından sunulan ikinci bir fırsat olan KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemleri alınmaya başlandı. KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular 1-13 Eylül tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihlerinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için düzenlenen tarih için son gün. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar…