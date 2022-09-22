KPSS geç başvuru nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? KPSS geç başvuru ücreti 2022 ne kadar?
KPSS Ortaöğretim başvurularını kaçıran adaylar ÖSYM tarafından sunulan ikinci bir fırsat olan KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemleri alınmaya başlandı. KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular 1-13 Eylül tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihlerinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için düzenlenen tarih için son gün. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar…
ÖSYM tarafından 1-13 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS ortaöğretimin geç başvurusu bugün sona eriyor. (21 Eylül'de başlayan geç başvuru işlemleri bu akşam saat 23:59'da sona erecek.) O nedenle "2022 KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvurusu nasıl yapılacak?" sorusunun cevabı geç başvuru tarihinin son gününde adayların gündeminde yer alıyor. 2022-KPSS Ortaöğretim geç başvuru günüyle birlikte, başvurularını yapmayan adaylara son şans verildi.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabiliyor. Adaylar aynı zamanda başvuru ücretini ödemeler ekranı üzerinden gerçekleştirebiliyor...
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS ortaöğretim geç başvuruları 21-22 Eylül tarihlerinde alınacak. Başvuruları 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak. KPSS ortaöğretim geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin web sitesi olan osym.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti 130 TL'dir. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
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