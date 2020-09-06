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Aktüel KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sona erdi
Aktüel

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sona erdi

Sınavın öğleden sonraki bölümünün de tamamlanmasıyla bugünkü tüm oturumlar sona ermiş oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-06 16:30:17 -
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu sona erdi

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Eğitim Bilimleri oturumu tamamlandı.

81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavı saat 14.45'te başladı ve adaylar 80 soru için 100 dakika süre kullandı.

Sabah gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavının ardından düzenlenen KPSS Eğitim Bilimleri sınavının da tamamlanmasıyla KPSS'nin bugünkü tüm oturumları sona ermiş oldu.

- Alan bilgisi sınavları gelecek hafta yapılacak

2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de saat 10.15'te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler alındığını duyurmuştu.

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