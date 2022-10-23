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Eğitim KPSS Din Hizmeleri Alan Bilgisi geç başvuru tarihi, bedeli? 2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM DHBT başvuru ücreti
Eğitim

KPSS Din Hizmeleri Alan Bilgisi geç başvuru tarihi, bedeli? 2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM DHBT başvuru ücreti

KPSS DHBT başvuruları pazartesi günü sona erdi ve sınava girmek isteyen adaylar, KPSS DHBT geç başvuru tarihi 2022 hakkında araştırmalar yapıyor. KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, Din Hizmeleri Alan Bilgisi sınavı için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından 2022 KPSS DHBT başvuruları 7-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi gözler geç başvuru sürecinde! Peki, KPSS DHBT geç başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-10-23 21:22:00 - 2022-10-23 21:39:42
KPSS Din Hizmeleri Alan Bilgisi geç başvuru tarihi, bedeli? 2022 KPSS DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM DHBT başvuru ücreti

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS süreci devam ediyor. Lisans sonuçları ardından KPSS DHBT sınav tarihi bekleniyor. Başvuruları 17 Ekim'de son bulan Dİn Hizmeletleri Alan Bilgisi sınavı için geç başvurular da başlıyor! İşte, sınav tarihi ve başvuru detayları...

KPSS DHBT BAŞVURULARI SONA ERDİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları sona erdi. 7 Ekim 2022 tarihinde başlayan başvurular, 17 Ekim 2022 tarihinde sonlandı.

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ HANGİ GÜN?

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM takvimine göre 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi geç başvuruları 25 Ekim günü başlıyor. Saat 23:59'da başvuru süreci son buluyor.

Saat 10:15't e başlayacak olan DHBT'de sınav ücreti geç başvuru döneminde yüzde 50 artırımla 172,5 TL'ye denk geliyor.

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

DHBT sınavı ise 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları da 16 Aralık günü erişime sunulacak.

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