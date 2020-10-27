KPSS DHBT taban puanları! Diyanet personel alımı taban puanı kaç?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde görev almak isteyenler ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DHBT sınavına katılmak zorundalar. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli Kur'an Kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alımına başvuru yapabilmek için DHBT sınavına girmiş olmak ve bu sınav sonucunda belirli bir puana sahip olmak gerekir. Diyanet personel alımı için KPSS DHBT puanını dikkate almakta.

DHBT sınavı ne zaman?

DHBT sınavına ilişkin takvim ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınav başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. DHBT geç başvuruları da 24 Kasım 2020 olarak açıklandı. ÖSYM tarafından yapılacak olan 2020 DHBT sınavı 26 Aralık 2020 Pazar günü 09.30'da gerçekleştirilecek. DHBT sınavından aldığı puandır. KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 olmak üzere 3 farklı türde hesaplanmaktadır.

DHBT sınavı kaç yıl geçerli?

DHBT sınavına girecekler Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavının kaç yıl geçerli olup olmadığını merakediyor. DHBT sınavı iki yıl geçerlidir.

DHBT mülakat taban puanı kaç?

Diyanet kaç puanla alım yapıyor? Diyanet personel alımı taban puanı kaçı? DHBT mülakat taban puanları merak ediliyor.