KPSS branş bazında sıralama 2021 ÖSYM KPSS branş sıralama sorgulama ekranı

KPSS branş bazında sıralamalar erişime açıldı. "2021 KPSS-Lisans: Branş Bazında Sıralamalar", "2020 KPSS-Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi", "2018-EKPSS ve 2020-EKPSS Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi" başlıklarıyla 3 ayrı duyuru yayımlandı. Bu sınavlara katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

KPSS branş bazında sıralama nereden öğrenilir?

ÖSYM KPSS branş bazında sıralama sorgulama ekranı. “2021 Kamu Personel Seçme Sınavına (2021-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Öğretmen branş bazında sıralama

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. KPSS LİSANS BAZINDA BRANŞ SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ