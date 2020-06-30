KPSS başvuruları ne zaman kadar yapılacak? KPSS lisans son başvuru tarihi

Kamu Personel Sınavı yani KPSS’ye girecek adayların merakla beklediği KPSS lisans başvuruları başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak olan KPSS sınav başvuru ücretleri KPSS Alan Bilgisi Sınavları her bir oturum için 55 TL, ÖABT her bir ÖABT alanı için 80 TL. Peki KPSS başvuruları ne zaman kadar yapılacak? İşte KPSS lisans son başvuru tarihi.