KPSS başvuruları ne zaman kadar yapılacak? KPSS lisans son başvuru tarihi
Kamu Personel Sınavı yani KPSS’ye girecek adayların merakla beklediği KPSS lisans başvuruları başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak olan KPSS sınav başvuru ücretleri KPSS Alan Bilgisi Sınavları her bir oturum için 55 TL, ÖABT her bir ÖABT alanı için 80 TL. Peki KPSS başvuruları ne zaman kadar yapılacak? İşte KPSS lisans son başvuru tarihi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek sınava başvurular, 30 Haziran’dan itibaren 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.